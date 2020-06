Governo do Estado convoca 28 candidatos aprovados em processo seletivo da SES

A previsão inicial era de contratação de 31 profissionais da área de saúde - (Foto: Arquivo Subcom)

Nesta quinta-feira (25.06), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), publicou editais de homologação, resultado final com classificação e convocação dos profissionais da área de saúde aprovados no processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Um dos editais apresenta o resultado final contendo a classificação dos candidatos aprovados, estabelecida a partir da somatória dos pontos obtidos na avaliação curricular, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

Os candidatos relacionados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada à Av. do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes.

As convocações para apresentação de documentos e comprovação de requisitos foram agendadas para os dias 29 e 30 de junho de 2020, das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Ao todo, foram convocados 28 candidatos para as funções de assistente social, biólogo, biólogo – entomologista, enfermeiro, epidemiologista, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico – clínica médica, médico veterinário e psicólogo.

A previsão inicial era de contratação de 31 profissionais da área de saúde, entretanto não houve aprovados para todas as vagas disponibilizadas na função de epidemiologista e médico – clínica médica.

Com a homologação do certame, o prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado a partir desta data de publicação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Para conferir os editais na íntegra, clique aqui e acesse as páginas 36 a 49 do Diário Oficial do Estado.