Governo do Estado constrói sede e equipa Associação dos Autistas da Grande Dourados

A assinatura do convênio aconteceu nesta quarta-feira (27) entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Associação dos Autistas - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), está repassando R$ 90 mil para a compra de equipamentos, materiais permanentes e insumos para a Associação dos Autistas da Grande Dourados (AAGD). A sede da entidade está em fase final de construção no Bairro Terra Roxa, em Dourados, com recursos de R$ 1 milhão repassados pela administração estadual, provenientes de emenda do secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, ainda no mandato de deputado federal, em 2018.

A assinatura do convênio aconteceu nesta quarta-feira (27) entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Associação dos Autistas, em solenidade rápida realizada no Núcleo Regional de Saúde em Dourados. Assinaram o termo de acordo, além do secretário Geraldo Resende e o presidente da AAGD, Francisco Sobrinho de Brito. Como testemunhas, subscreveram os vereadores Alan Guedes e Sérgio Nogueira. Participaram do ato também a diretora geral Ana Claúdia Pereira da Silva, a coordenadora pedagógica Amanda Kist (coordenadora Pedagógica), a assistente social Márcia Freire e o tesoureiro Mitsunou Yutai.

Com os recursos repassados pela SES, a Associação dos Autistas da Grande Dourados vai adquirir materiais específicos e fisioterápicos como cama elástica, bolas, rolo suspenso, plataforma suspensa, balanços, piscina de bolinhas, rede de lycra, trapézio, jogo e bancos, tatames, colchonetes, entre outros equipamentos.

“Não tenho palavras para agradecer ao Governo do Estado e ao secretário Geraldo Resende pelo apoio que tem nos dado, a fim de que possamos prestar um atendimento gratuito às 146 famílias e 156 crianças cadastradas em nossa Associação. Com a sede própria e os novos equipamentos, vamos ampliar o atendimento, abrindo novas vagas para moradores de outras cidades”, salienta Francisco Sobrinho de Brito. “A sede própria é um sonho que está se tornando realidade”.

Durante a assinatura do convênio, o secretário Geraldo Resende também enfatizou a necessidade de apoiar a Associação dos Autistas, tendo em vista ser a única, atualmente, que presta o atendimento específico para as pessoas com transtorno do espectro autista. “Junto com esses guerreiros que são os pais, amigos e demais familiares, defendemos os interesses e direitos dos autistas. Por isso lutamos pela construção da sede, que agora está com a sua primeira etapa em fase final de conclusão”.

Atendimento

A Associação dos Autistas da Grande Dourados é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade defender os interesses de direitos das pessoas com TEA (Transtornos do Espectro Autista) e suas famílias, por meio de atendimento social, clínico, terapêutico e pedagógico de crianças, jovens e adultos.

Para tanto, a AAGD oferece três projetos próprios para tratamento do autismo, sendo eles: Musicalização, Equoterapia e Ginástica. No primeiro caso, o objetivo é promover a manifestação de sentimentos ou de sensações internas tanto quanto de conteúdos mentais, por meio de movimentos representativos ou simbólicos do corpo.

O Projeto de Equoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos nos aspectos físico e psíquico, pois se trata de uma atividade que exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio.

Com o Projeto de Ginástica, busca-se, por meio de práticas corporais, proporcionar aos participantes a ampliação do repertório motor e, consequentemente, cognitivo, de modo que adquiram o domínio do próprio corpo e estejam inseridos nos meios, bem como a autonomia para realizar tarefas do dia a dia.

A Associação também proporciona, por meio de uma parceria com o Município, o atendimento psicossocial, promovendo a intervenção no quadro específico do paciente, além do apoio psicológico familiar, que tem como competência o acolhimento e acompanhamento de todos os que vivem ao redor da pessoa com autismo. Atualmente, a AAGC é a única referência na prestação deste serviço na cidade de Dourados e Região. No momento está com 146 famílias cadastradas e atende 156 crianças.

Sede

A sede AAGD está sendo edificada no Jardim Terra Roxa, em Dourados. A estrutura está sendo construída pelo Governo do Estado com o objetivo de prestar atendimento aos autistas de toda a Região, que compreende trinta e três municípios e uma população de mais de um milhão de habitantes.

Os trabalhos começaram no dia 10 de novembro de 2018 em área da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados doada pelo Município de Dourados. A primeira fase está 90 por cento concluída, com previsão de entrega no próximo dia 15 de junho.

O prédio está sendo construído numa área de 2.450 metros quadrados. A edificação terá 1.102 metros quadrados e está sendo executada por etapas. Quando em funcionamento, o local vai abrigar consultórios médicos, atendimentos pedagógicos diversos e de fonoaudiologia, odontologia, fisioterapia e terapia ocupacional, com a presença de psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais.

A estrutura completa, incluindo as demais etapas, deverá conter salas para musicoterapia, terapia ocupacional, enfermaria, atendimento médico, orientação psicológica, triagem, entrevistas com assistente social, almoxarifado, cozinha industrial, cozinha experimental, lavanderia, artes, informática, dormitório/descanso, jardim sensorial, quadra coberta, campo de futebol, pomar, horta, parque com brinquedos, piscinas cobertas com banheiros e vestiários, entre outras.