Governo do Estado beneficia indígenas e assentados com insumos e maquinário

Campo Grande (MS) – Em alusão ao aniversário do município de Nioaque, celebrado no sábado (9), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) realizou a entrega de uma patrulha mecanizada, avaliada em R$ 161.239,00 e o repasse de insumos agrícolas (sementes de feijão, de milho e óleo diesel) por meio de R$ 25.730,00 em recursos do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (Proacin).

Utilizada para estruturar o trabalho no campo, a patrulha mecanizada é composta por um trator agrícola 4X4, potência de 85 CV; uma grade aradora; uma grade niveladora; um roto encanteirador; um distribuidor de calcário e uma pá carregadeira.

O conjunto de maquinário foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal e, hoje, governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e do ex-senador Ruben Figueiró via convênio Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e Agraer.

Agricultura Indígena

Criado na gestão Azambuja, o Proacin tem por objetivo facilitar o acesso aos insumos agrícolas para 15 mil famílias indígenas que vivem em 72 aldeias de oito etnias. Todo o recurso do programa é oriundo do Fundo do Investimento Social de Mato Grosso do Sul (FIS). O Proacin é executado pela Agraer em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Agenda

A data também foi marcada por uma série de assinaturas de ordens de serviço, inclusive, a para dar inicio às obras de recapeamentos de vias, do projeto “Lote Urbanizado” que vai atender 43 famílias. “Como Nioaque tem uma economia baseada nas atividades do campo os repasses de maquinário e insumos agrícolas são de suma importância”, evidenciou o diretor presidente da Agraer, Enelvo Felini.

Durante a cerimônia, o prefeito Valdir Júnior reforçou a parceria com a Agência. “Quero agradecer por tudo que a Agraer vem fazendo por Nioaque. Tanto a instituição como o Enelvo é grande parceiro da nossa cidade e dos nossos assentamentos, aonde os agricultores familiares e as famílias indígenas só tem que agradecer pelo olhar especial que estão recebendo. Apesar de tantas adversidades, estamos conseguindo pular os obstáculos encontrados nesses primeiros 100 dias de gestão. Vou continuar trabalhando incansavelmente para que o município se fortaleça cada vez mais e melhore a vida da nossa gente”, disse.

Em razão de sua atuação na Agraer e pelos relevantes serviços prestados à agricultura familiar, Felini foi homenageado pela prefeitura de Nioaque. O dirigente recebeu das mãos do prefeito Valdir Júnior a réplica de um canhão, peça que faz menção aos expedicionários da Tríplice Aliança que participaram da Guerra do Paraguai.

Também estiveram presentes na solenidade a vice-governadora do Estado, Rose Modesto, os deputados estaduais Beto Pereira, Felipe Orro, Coronel David e Mara Caseiro, além dos coordenadores regionais Nelson Cintra e Zelito Ribeiro.

Texto e foto: Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

