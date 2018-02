Governo do Estado adota Sistema de Avaliação da Safra de Soja

Verruck destacou alguns dos resultados desta safra recorde para a economia do Estado - Katiuscia Fernandes

Vinte e quatro municípios, do Centro Norte do Estado, já iniciaram a colheita da soja em Mato Grosso do Sul e a previsão é de uma nova super safra, com um crescimento de 2,5% em relação à safra passada, que foi recorde.

A estimativa é de que o Estado deve atingir 8,73 milhões de toneladas. O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck explicou que os dados são do Siga – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, ferramenta de monitoramento desenvolvida em parceria pelo Governo do Estado, Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS.

Verruck destacou alguns dos resultados desta safra recorde para a economia do Estado.

O próximo passo segundo Jaime Verruck é apostar em uma safra recorde de milho.

A área de soja, no período analisado pelo Siga, passou de 2,52 para 2,6 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 56 sacas por hectare. Até o momento, a colheita atingiu apenas 2%.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)