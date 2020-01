Governo do Estado abre processo seletivo interno para ingresso no curso de formação de sargentos da PM

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24.01), o edital de abertura do Processo Seletivo Interno para Ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar pertencentes ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), pelo critério de antiguidade. Ao todo são oferecidas 256 vagas que serão preenchidas por cabos, os quais preencham todos os requisitos exigidos e que tenham mais tempo de serviço.

O processo seletivo interno será composto de quatro fases, todas de caráter eliminatório: a inscrição, exames de saúde e de capacidade física e apresentação e análise de documentos, visando comprovar os requisitos exigidos no edital. Os candidatos serão convocados por meio de editais próprios a serem publicados no Diário Oficial, no endereço eletrônico www.imprensaoficial.ms.gov.br , especificando a data, o horário, o local, e demais orientações relativas à realização de todas as fases, atividades e procedimentos pertinentes ao certame.

O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas e demais atividades que integram o certame ou que deixar de observar as orientações, a data, o horário ou o local estabelecido nos respectivos editais de convocação, estará automaticamente eliminado. É importante frisar que não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, avaliações, exames e demais atividades que integram o processo seletivo interno, tampouco realização fora da data, horário e local estabelecidos em edital específico.

Em relação aos recursos será admitido um único recurso por candidato em cada fase do concurso, endereçado à Comissão Geral Organizadora do Processo Seletivo Interno, no prazo de dois dias úteis, tendo como termo inicial o dia da publicação do evento ao qual se refira no Diário Oficial Eletrônico e termo final o dia útil subsequente, observando as datas, os horários, orientações e procedimentos constantes em cada ato específico.

Ainda conforme o edital o candidato que for considerado reprovado ou inapto em qualquer uma das fases e que não tiver o respectivo recurso administrativo provido, estará definitivamente excluído do certame.

As inscrições para o processo seletivo interno poderão ser efetuadas, exclusivamente, via internet, no período de 27 até as 18h, do dia 31 de janeiro, por meio do endereço eletrônico ti.pm.ms.gov.br/inscrições e clicar no link “INSCRIÇÃO – CFS – Curso de Formação de Sargentos do Quadro de Praças Policiais Militares.

Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura do curso clicando aqui.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Arquivo