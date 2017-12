DOE publica resultado preliminar de aptidão física dos candidatos ao cargo de Delegado de Polícia

O prazo para interpor recurso inicia às 8 horas desta terça-feira e encerra às 16 horas de amanhã.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (5.12) o resultado preliminar da avaliação de aptidão física do concurso público da Polícia Civil para o cargo de Delegado de Polícia.

De 94 candidatos que realizaram o exame de aptidão física, 91 foram considerados aptos e três inaptos pela banca examinadora. Do total de convocados para o teste, cinco não compareceram e foram automaticamente eliminados do certame.

Os candidatos poderão consultar o motivo da inaptidão e interpor recurso por discordância de resultado, acessando a área do candidato no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). O prazo para interpor recurso inicia às 8 horas de hoje e encerra às 16 horas desta quarta-feira (6.12), no horário de Mato Grosso do Sul.

O cronograma prevê a publicação do resultado dos recursos e a convocação dos candidatos para a avaliação psicológica, no DOE da próxima sexta-feira (8.12). Confira o edital completo na edição nº 9.546.

Concurso Polícia Civil de MS

Ao todo são ofertadas 30 vagas para Delegado de Polícia e 180 vagas para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, sendo, 80 na função de escrivão e 100 para a função de investigador.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella