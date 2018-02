Governo divulga resultado preliminar do TAF para Agente de Polícia

Já para a função de Investigador de Polícia Judiciária, 297 foram classificados como aptos, 19 como inaptos e 31 ausentes - Foto: David Majella

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou nesta quinta-feira (1) o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado no ultimo final de semana pelos candidatos ao cargo de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Diário Oficial do Estado (DOE) traz a relação de 1.252 nomes com o resultado preliminar da avaliação precedido pelo conceito apto ou inapto. Do total de convocados para o teste físico, 196 concorrem para a função de Escrivão e Investigador, simultaneamente.

De acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, para a função de Escrivão de Polícia Judiciária, 765 candidatos receberam parecer apto, 75 de inapto, e 65 não compareceram. Já para a função de Investigador de Polícia Judiciária, 297 foram classificados como aptos, 19 como inaptos e 31 ausentes.

O candidato que discordar do resultado tem até às 16 horas (horário de MS) desta sexta-feira (2.2) para interpor recurso no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Os recursos interpostos fora dos prazos e procedimentos especificados não serão aceitos.

O cronograma prevê a divulgação oficial dos recursos do exame de aptidão física, bem como a convocação para avaliação psicológica, para o dia 22 de fevereiro.

Delegado de Polícia

O DOE desta quinta-feira (1.2) traz também o resultado positivo do TAF aplicado para quatro candidatos que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia na condição de sub judice.