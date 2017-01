Governo divulga resultado de processo seletivo para técnico de atividades organizacionais e convoca para entrevista

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Educação (SED), torna público através do Diário Oficial do Estado o resultado da análise curricular do I Processo Seletivo Simplificado para função de Técnico de Nível Superior de Serviços Organizacionais que deverão atuar de forma temporária, na Central de Matrículas do Estado.

A edição desta terça-feira (17) traz na página 4 os resultados e especificações de cada etapa do processo seletivo. O anexo I contém a lista dos 906 candidatos que tiveram inscrição deferida por preencherem todos os requisitos constantes no item 2.2 do Edital 1/2017/SAD/SED, bem como a pontuação obtida na análise curricular. O anexo II contém a relação nominal de 2.756 candidatos inscritos.

Entrevista

A mesma publicação traz a relação de candidatos convocados para a entrevista que acontecerá nesta quarta-feira (18) a partir das 8h na Escola Estadual Hercules Maymone, na Central de Matrícula da Rede Estadual de Ensino, com endereço na Rua Joaquim Murtinho, 2.612, Itanhangá Park.

Com 12 vagas ofertadas, a publicação especifica que foram convocados três vezes mais candidatos que o número de vagas. De acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, três candidatos tiveram a pontuação empatada, e por esse motivo o numero final de candidatos convocados para entrevista ficou em 39.

Confira o edital completo na edição n. 9330 do Diário Oficial do Estado clicando aqui.

