Governo divulga resultado de investimentos para Três Lagoas e Maracaju

Dois resultados de licitação publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (6), trazem R$ 877.436,68 de investimentos do Governo do Estado para ruas dos municípios de Três Lagoas e Maracaju.

Em Três Lagoas, as ruas no bairro Jardim Dourados receberão investimentos de R$ 399.432,51 para serviços de drenagem de águas pluviais. Já em Maracaju, a rua José Pereira da Rosa e adjacências, terão investido R$ 478.004,147 para o recapeamento.

As obras ainda aguardam assinatura dos contratos e ordem de início de serviço que será expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).