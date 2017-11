Governo divulga resultado da entrevista pessoal do processo seletivo do Instituto de Identificação

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (1.11) o resultado da entrevista pessoal do processo seletivo simplificado para atuar como servidor temporário do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira.

Com objetivo de ampliar o atendimento dos Postos de Identificação de todo Estado, são disponibilizadas 40 vagas para 13 municípios: Campo Grande (24), Dourados (3), Aquidauana (1), Corumbá (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Ponta Porã (2), Paranaíba (1), Três Lagoas (2), Jardim (1), Coxim (1), Fátima do Sul (1) e Costa Rica (1).

Os temporários contratados irão trabalhar por um período máximo de doze meses no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, e em seus postos de atendimento. Eles terão que administrar e executar as demandas técnico-administrativas, como lançar dados e informações em terminais de computador, preencher e conferir formulários, atender e encaminhar ligações, controlar a movimentação de pessoas na dependência da repartição pública, operar equipamentos de informática e sistemas governamentais.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues