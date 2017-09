Governo divulga orientações para 586 candidatos que farão 2ª fase da prova para Delegado de Polícia

Provas serão aplicadas no domingo, 1º de outubro.

Campo Grande (MS) – Visando transparência do concurso público da Polícia Civil, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Delegacia Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25.9) edital contendo orientações complementares para 586 candidatos que farão no domingo (1º.10) a prova escrita discursiva, para o cargo de Delegado de Polícia no concurso da Polícia Civil.

A prova escrita discursiva compreende a fase II das provas para o cargo de Delegado de Polícia e será realizada no prédio da Faculdade Unigran Capital, que fica na rua Abrão Júlio Rahe, 325 em Campo Grande. De acordo com o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, os portões serão fechados pontualmente às 14h (horário de MS) e não será permitido em nenhuma hipótese, o ingresso no local de provas do candidato que se apresentar após o horário especificado para fechamento dos portões.

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova será composta de 4 questões dissertativas valendo 12,50 pontos cada, e uma peça procedimental valendo 50,00 pontos. O candidato que obtiver pontuação inferior a 70% será automaticamente eliminado do concurso.

Conforme o item 2 do edital, o traje obrigatório para os candidatos se apresentarem na prova escrita e discursiva é o social. Para homens dupla calça e paletó ou calça e paletó, camisa social, gravata e sapato social. Para as mulheres, longuete, tailleurs, saias e blusas ou terninhos.

Os candidatos terão cinco horas para realizar a prova, podendo consultar a constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código Processual Penal, e legislação especial (exceto exposição de motivos e fundamentação) de qualquer natureza, as súmulas de tribunais superiores, desde que não sejam comentadas ou interpretadas.

O edital traz ainda, a especificação de materiais que não poderão ser utilizados, e em quais hipóteses o candidato poderá ser eliminado do concurso. Confira o edital completo nas páginas 1 e 2.

Concurso

Considerado o maior certame da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38.262 inscrições, e oferece 210 vagas, das quais, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

Veja Também

Comentários