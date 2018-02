Governo divulga mais de R$ 7 milhões em asfalto para Mato Grosso do Sul

Governo publicou duas novas licitações que representam investimentos de até R$ 3,6 milhões e divulgou o resultado de outros dois certames que totalizam R$ 3.857.483,89 - Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), divulgou nesta quinta-feira (8), mais de R$ 7 milhões em investimentos para pavimentação e drenagem de vias urbanas de Mato Grosso do Sul. Através do Diário Oficial do Estado (DOE), o Governo publicou duas novas licitações que representam investimentos de até R$ 3,6 milhões e divulgou o resultado de outros dois certames que totalizam R$ 3.857.483,89.

De acordo com as publicações, serão beneficiados com os investimentos os municípios de Rochedo, Paranhos, Fátima do Sul e Juti. Em Rochedo, está prevista a pavimentação asfáltica e drenagem da rua Antonio Lúcio e adjacências e, segundo o setor de licitações da Agesul, a obra está orçada em R$ 570.045,13.

Já Paranhos, que também teve investimento lançado nesta quinta-feira, está prevista a pavimentação asfáltica e a drenagem da rua Pedro Nunes e adjacências. Serão aplicados nesse projeto R$ 3.072.834,63.

Em Fátima do Sul, R$ 1.502.165,71 serão utilizados para pavimentar e drenar as ruas do bairro Brasilândia. A obra será executada pela Planacon Construtora. E em Juti, serão investidos R$ 2.355.318,18 para pavimentação e drenagem da Rua Donizete Ferreira da Costa e adjacências, que serão executadas pela Concrenavi.

Confira as publicações na íntegra na página 52 do DOE.