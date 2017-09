Relação de aprovados em concurso para delegado de polícia é divulgada nesta terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulga nesta terça-feira (12), através do Diário Oficial do Estado, a relação de candidatos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. A edição também trará o gabarito definitivo do concurso.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso realizada no dia 20 de agosto, contou com 9.760 inscritos. A publicação também trará a pontuação de todos os candidatos que realizaram a prova escrita.

Também virá publicado em Diário Oficial a relação de cotistas negros para entrevista, com datas, locais e horários especificados.

Veja Também

Comentários