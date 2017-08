Governo divulga gabarito preliminar de concurso para delegado de policia

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou nesta quarta-feira (23.8) no Diário Oficial do Estado (DOE), o gabarito preliminar da prova escrita do concurso de Provas e Títulos para provimento do cargo de delegado de polícia. O gabarito poder ser conferido na íntegra na página 10.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso foi realizada no domingo (20.8), com a participação efetiva de 9564 candidatos, dos 9760 inscritos, totalizando um índice de abstenção de 2%.

Os recursos poderão ser impetrados a partir das 8h de hoje (23.8) até às 17h desta quinta-feira (24.8) através do site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), na área do candidato

O Concurso

Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38262 inscrições, e oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.

As provas para o cargo de agente de Polícia Judiciária serão realizadas no dia 17 de setembro. A relação de inscritos e o ensalamento serão publicados próximo da data de realização da prova escrita.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

