Governo divulga ensalamento de 9,7 mil candidatos que farão prova para delegado de polícia

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (14.8) o ensalamento dos 9760 candidatos inscritos no Concurso da Polícia Civil para o cargo de Delegado de Polícia.

Com duração de 5h, a prova escrita será realizada no dia 20 de agosto na Universidade Anhanguera – Uniderp, localizada na avenida Ceará, 333, Miguel Couto. Os portões serão fechados pontualmente às 14h (horário de Mato Grosso do Sul).

Os candidatos devem se apresentar com 30 minutos de antecedência do fechamento dos portões, tendo em mãos documento de identificação com foto – preferencialmente o documento utilizado para inscrição – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

O concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.

Responsável pela elaboração do certame que recebeu 38.262 inscrições, o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, pontua que vem sendo um grande desafio para a equipe do governo, a realização deste concurso – o maior já realizado em número de inscritos, nos 40 anos de criação do Estado. “É sem dúvida um grande desafio realizar um certame dessa magnitude. O importante é que estamos conduzindo todo o processo dentro da mais absoluta transparência, com responsabilidade e lisura em todo o trâmite”.

Confira o edital completo, na edição suplementar do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14). A relação de inscritos e o ensalamento para o cargo de Agente de Polícia Judiciária serão publicados somente em setembro, próximo da data de realização da prova escrita já marcada para o dia 17.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto capa: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários