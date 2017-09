Governo divulga ensalamento de 28,5 mil candidatos que farão prova para Agente de Polícia Judiciária no domingo

Prova escrita será realizada nos municípios de Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) através do Diário Oficial do Estado (DOE) divulgou na segunda-feira (11.9) o ensalamento dos 28522 candidatos inscritos no concurso da Polícia Civil para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

Com duração de 4 horas, a prova escrita será realizada no domingo (17.9) nos municípios de Campo Grande, Dourados e Paranaíba. No período matutino, com início às 7h farão as provas os candidatos inscritos para a função de Investigador de Polícia Judiciária. Em Campo Grande serão 10420 candidatos que farão a prova escrita no prédio da Universidade Anahngeura-Uniderp, na avenida Ceará, 333 vila Antonio Vendas.

No município de Dourados, 4126 candidatos farão a prova no prédio do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) localizado na rua Balbina de Matos, 2121 Jardim Universitário. Já em Paranaíba 1934 candidatos estarão distribuídos em cinco locais de prova. São eles: EE Aracilda Correa da Costa (avenida Durval Rodrigues Lopes, 500; EE José Garcia Leal (praça da República, 225); EE Manoel Garcia Leal (rua Onze de Outubro, 900); EE Wladislau Garcia Gomes (rua 4 de julho, 1000) e no prédio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) – avenida João Rodrigues de Melo, s/nº.

Os candidatos inscritos para a função de Escrivão de Polícia Judiciária, farão as provas no período vespertino com fechamento dos portões às 15 horas (horário de MS). Serão, 7869 candidatos em Campo Grande que farão a prova no prédio da Anhanguera Uniderp, 2969 candidatos no município de Dourados que farão a prova no prédio do Centro Universitário Unigran e 1204 candidatos no município de Paranaíba que estarão distribuídos em três locais de prova. São eles: EE José Garcia Leal, EE Wladislau Garcia Gomes e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). Segundo a comissão organizadora do concurso, a diferença no quantitativo de vagas publicada anteriormente, deve-se ao cumprimento de ações judiciais.

Os candidatos devem se apresentar com 30 minutos de antecedência do fechamento dos portões, tendo em mãos documento de identificação com foto – preferencialmente o documento utilizado para inscrição – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Os portões serão fechados pontualmente às 7h e às 15h (horários de Mato Grosso do Sul).

O concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.

Responsável pela elaboração do certame que recebeu 38262 inscrições, o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, pontuou que vem sendo um grande desafio para a equipe do governo, a realização deste concurso – o maior já realizado em número de inscritos, nos 40 anos de criação do Estado. “É sem dúvida um grande desafio realizar um certame dessa magnitude. O importante é que estamos conduzindo todo o processo dentro da mais absoluta transparência, com responsabilidade e lisura em todo o trâmite”, definiu.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

