Governo divulga classificação e convocações para o Concurso da Polícia Civil

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado publicou três editais referentes ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento no cargo de Agente de Polícia Judiciária da Polícia Civil, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) na tarde desta sexta-feira (28.02)

O primeiro edital tornou público os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos, relativos à Prova de Títulos. Em um dos anexos constava os resultados dos recursos administrativos interpostos e no segundo anexo foram divulgados o resultado definitivo e a pontuação final obtida pelos candidatos na Prova de Títulos, após o julgamento dos recursos.

Já o segundo traz a classificação preliminar dos candidatos aprovados na função de Escrivão e Investigador. Por fim, a última publicação trata da convocação dos candidatos relacionados para realizarem a matrícula no Curso de Formação Policial.

A convocação para a matrícula em 1ª chamada foi dividida em três grupos, conforme divulgado anteriormente. A data de realização da matrícula para o grupo 1 será no dia 04 de março, do segundo grupo no dia 05 de março e do terceiro no dia 06 de março. O horário de fechamento dos portões será às 08h (horário de MS) nas três ocasiões.

Os candidatos deverão comparecer à Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira – ACADEPOL/MS, localizada na Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n Parque dos Poderes – Bloco XV, em Campo Grande, com antecedência mínima de 30 minutos.

Para conferir os editais na íntegra, acesse a edição extra – nº 10.103 do Diário Oficial do Estado, páginas 08 a 58.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Saul Schramm