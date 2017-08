Governo divulga a relação de candidatos habilitados no Processo Seletivo 2017 do Programa Vale Universidade

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulga na edição desta quinta-feira (17.8), do Diário Oficial do Estado, a relação de candidatos habilitados no Processo Seletivo de 2017 do Programa Vale Universidade. A relação completa pode ser conferida a partir da página 10.

Os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas na publicação para comparecerem no endereço indicado, para assinatura do Termo de Compromisso.

Os acadêmicos-beneficiários de Instituição de Ensino Superior pública deverão, no dia da reunião de assinatura de termos, estar munido de documento oficial que comprove abertura de conta bancária contendo número da agência e conta, sendo que, essa conta poderá ser: conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamente na instituição financeira Banco do Brasil.

A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do Processo Seletivo de 2017 do benefício social do Programa Vale Universidade.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

