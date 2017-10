Governo divulga 92 aprovados na segunda fase do concurso para Delegado de Polícia

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o resultado definitivo da prova escrita discursiva e a convocação para realização da avaliação médico-odontológica para os candidatos que concorrem a uma das 30 vagas de Delegado de Polícia no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De 550 candidatos que realizaram a prova escrita discursiva, 92 obtiveram a pontuação necessária e foram classificados para a terceira fase do certame, que é composta de avaliação médico-odontológica.

Para a avaliação médico-odontológica, que possui caráter eliminatório, o candidato convocado deverá imprimir a guia e efetuar o pagamento da taxa de avaliação das 11 horas do dia 18 de outubro até às 17 horas do dia 24 de outubro (horário de MS). Após pagamento da guia o candidato deverá agendar o melhor horário entre os dias 4 e 5 de novembro, onde precisará se apresentar com o resultado dos exames específicos solicitados.

A avaliação será realizada nos dias 4 e 5 de novembro na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol), situada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)