Governo divulga 92 aprovados na segunda fase do concurso para Delegado de Polícia

Prova escrita discursiva foi realizada por 550 candidatos.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou na edição n° 9513 do Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado definitivo da prova escrita discursiva e a convocação para realização da avaliação médico-odontológica para os candidatos que concorrem a uma das 30 vagas de Delegado de Polícia no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De 550 candidatos que realizaram a prova escrita discursiva composta por quatro questões e uma peça procedimental, 92 obtiveram a pontuação necessária e foram classificados para a próxima fase do certame. A comissão organizadora do concurso recebeu 232 solicitações de recursos dos quais 24 foram deferidos parcialmente e 208 indeferidos.

A publicação traz a convocação desses 92 candidatos classificados para a terceira fase do certame, composta de avaliação médico-odontológica a ser realizada nos dias 4 e 5 de novembro na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol), situada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes.

Para a avaliação médico-odontológica, que possui caráter eliminatório, o candidato convocado deverá imprimir a guia e efetuar o pagamento da taxa de avaliação das 11 horas do dia 18 de outubro até às 17 horas do dia 24 de outubro (horário de MS). Após pagamento da guia o candidato deverá agendar o melhor horário entre os dias 4 e 5 de novembro, onde precisará se apresentar com o resultado dos exames específicos solicitados.

Confira os editais completos na edição desta terça-feira (17).

Próximas etapas

Conforme o cronograma, a publicação do resultado preliminar da avaliação médico-odontológica será no dia 13 de novembro, e o período recursal será nos dias 13 e 14 de novembro.

Até a classificação final prevista para julho de 2018 serão nove fases com o curso de formação, o que segundo o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, seguirão os mesmos trâmites das fases anteriores, mantendo a lisura e transparência de todo certame.

Com 38262 inscrições recebidas, e a oferta de 30 vagas para delegado, 80 vagas para escrivão e 100 vagas de investigador o concurso da Polícia Civil é considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella