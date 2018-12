Governo deu passo desesperado de adiar votação do Brexit, diz líder da oposição

O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, disse há pouco que o governo britânico "decidiu" que o acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May é tão "desastroso" que deu o "passo desesperado" de postergar na última hora a votação do próprio projeto de lei para o divórcio da União Europeia.

Para o principal parlamentar de oposição ao governo do Partido Conservador, a premiê deveria ter "voltado a Bruxelas para renegociar ou convocado uma eleição para o público eleger um novo governo que pudesse fazê-lo". "O plano alternativo dos Trabalhistas por um acordo com empregos em primeiro lugar tem de tomar a frente do palco em quaisquer futuras conversas com Bruxelas."