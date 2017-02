Governo destina R$ 3,5 milhões para restauração da MS-423

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vai destinar R$3.472.038,48 para restauração com revestimento primário (cascalhamento) e drenagem da MS-423. O investimento foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição de sexta-feira (3).

O trecho que será recuperado perfaz uma extensão de 33,8 quilômetros e segue do Km 43 ao Km 76,80, na região conhecida como Serra da Alegria que dá acesso ao Pantanal, entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá.

Os recursos são do Fundersul e o prazo de execução será de 120 dias a partir da ordem inicial de serviço, que ainda será expedida pela Agesul.

