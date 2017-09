Governo desbloqueia R$ 12,8 bilhões após aumento da meta de déficit

O governo desbloqueou R$ 12,8 bilhões do orçamento federal.De acordo com o ministro do planejamento, Dyogo Oliveira, o aumento da meta de déficit fiscal permitiu descontingenciar a quantia.

Segundo Dyogo, o recurso deve atender a órgãos públicos em dificuldade.

Atualmente, o governo tem R$ 44,9 bilhões de despesas não obrigatórias bloqueadas. Por causa do bloqueio, diversos órgãos federais passam por dificuldades.

As emissões de passaportes pela Polícia Federal ficaram suspensas por quase um mês, por exemplo. Já a Polícia Rodoviária Federal reduziu o patrulhamento e diversas universidades federais anunciaram que só têm orçamento para se manter até o fim de setembro.

A liberação anunciada reduziu o volume contingenciado para cerca de R$ 32 bilhões.

Pela legislação, o governo tem até uma semana para editar um decreto definindo a distribuição dos recursos liberados por ministérios e órgãos.

