Governo define estratégias de segurança para Três Lagoas

Neste caso o policial recebe um incremento de 30% na renda

O governador Reinaldo Azambuja, juntamente com os secretários de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, estiveram reunidos nesta quarta-feira (21) com o setor comerciário da cidade de Três Lagoas para definir estratégias de Segurança Pública para o município.

Na ocasião, o grupo solicitou atenção especial na realização de ações de combate a criminalidade na região de comércio da cidade, uma vez que Três Lagoas é considerada polo empresarial sul-mato-grossense.

Entre as medidas autorizadas pelo governador Reinaldo Azambuja está a convocação de policiais da reserva que querem retornar às atividades de ostensão. Neste caso o policial recebe um incremento de 30% na renda.

Também está na fase de elaboração o edital para o concurso público da Polícia Militar com 450 vagas, que contemplará Três Lagoas. De acordo com o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, já foi intensificado no município desde o mês de dezembro as ações de inteligência que estão gerando resultados positivos. “Até o momento 19 autores de furtos em comércios da cidade foram identificados e presos. Isso demonstra que estamos atentos e o nosso trabalho está produzindo resultados positivos”, frisou.

Recentemente o Governo do Estado, por meio da Sejusp firmou mais uma parceria importante dessa vez com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem como principal objetivo o compartilhamento de informações entre as forças policiais, facilitando o trabalho de combate à criminalidade através da atuação integrada dos órgãos, principalmente na realização de consultas e análises dos dados.