Governo define atribuições de órgãos da União na Copa América

Fernando Frazão/Agência Brasil

A atuação dos órgãos da União na Copa América Brasil 2019 foi definida pelo governo federal, em decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9). A competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) começa no dia 14 de junho, com a partida entre as seleções do Brasil e da Bolívia, às 21h30, no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, e o jogo final do no dia 7 de julho no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro..

De acordo com o documento, as competências das ações do governo no evento estão a cargo dos seguintes órgãos da administração pública federal: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Economia; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Cidadania; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; Ministério do Turismo; Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; Secretaria de Governo da Presidência da República; e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.