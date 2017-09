Governo decreta ponto facultativo e concede feriado prolongado

Serviços considerados essenciais serão mantidos

Campo Grande (MS) – Foi publicado na edição de hoje (5.9) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) decreto declarando ponto facultativo o expediente do dia 8 de setembro, próxima sexta-feira, dia sequente a Independência do Brasil – celebrada em 7 de setembro (quinta-feira).

No calendário oficial do início do ano, a data estava prevista como de funcionamento normal, mas foi alterada para ponto facultativo em todas as repartições públicas da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.

Com a publicação, o expediente segue normal até amanhã e será interrompido no ferido do 7 de setembro, retornando na próxima segunda-feira (11.9).

O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos.

