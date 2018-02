Governo debate monitoramento de carbono na agropecuária e lança Carne Sustentável do Pantanal

Durante o fórum, será debatida a utilização de ferramentas de precificação de emissões de carbono no setor agropecuário - Divulgação

O incentivo à adoção de práticas sustentáveis que promovam a redução das emissões de carbono na produção industrial e agropecuária de Mato Grosso do Sul é um dos eixos estruturantes da política de desenvolvimento econômico implantada pela administração estadual do governador Reinaldo Azambuja, em consonância com as diretrizes e metas nacionais firmadas na COP 21.

Para tratar do assunto, nesta terça-feira (27), a Embrapa Gado de Corte realiza o fórum “Oportunidades de precificação de carbono no setor agropecuário”. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e será realizado às 8h, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul). A organização também conta com a participação da WRI Brasil.

“O Brasil tem condições de liderar a questão das mudanças climáticas e Mato Grosso do Sul apresenta hoje uma situação favorável para despontar como referência, pois oferece condições competitivas para o setor produtivo e abriga boas práticas de sustentabilidade. A realização desse fórum é fundamental para nos auxiliar na implementação de políticas públicas inovadoras”, comenta o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Durante o fórum, será debatida a utilização de ferramentas de precificação de emissões de carbono no setor agropecuário. Essa é uma discussão que ocorre em âmbito nacional, sob supervisão do Ministério da Fazenda e integra o projeto PMR Brasil (sigla para Partnership for Market Readiness, Parceria para a Preparação do Mercado), com foco na futura regulação do setor no País. O evento irá contar com a presença de autoridades governamentais, pesquisadores e representantes do setor empresarial.

Carne Sustentável do Pantanal

Além do debate sobre as emissões de carbono, o fórum também será palco para o lançamento das medidas do Governo do Estado para o apoio à produção de Carne Sustentável no Pantanal.

O objetivo do Governo do Estado é fomentar a competitividade e incentivar a pecuária bovina de baixo impacto ambiental no Pantanal, estimulando a produção baseada no modelo tradicional, com baixo nível de intervenção nos recursos naturais existentes naquela região, e utilizando-se de escopos tecnológicos, para linhas de produtos característicos e diferenciados, com maior agregação de valor e devidamente certificados, por empresas certificadoras independentes de terceira parte, acreditadas pelo Inmetro.

O apoio à produção de Carne Sustentável no Pantanal será inserido no contexto do Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul (Proape), instituído pelo decreto nº 11.176, de 11 de abril de 2003, na parte relativa à bovinocultura. Além da Semagro, integram a iniciativa a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); a Famasul e Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO).

