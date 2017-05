Governo debate investimentos para Corguinho, Rio Negro, Aquidauana, Juti e Terenos

Campo Grande (MS) – Parcerias entre o Governo do Estado e as prefeituras de Corguinho, Rio Negro, Aquidauana, Juti e Terenos foram tratadas pelo governador Reinaldo Azambuja e deputados estaduais, prefeitos, vereadores e secretários municipais. A quinta-feira (12.5) foi de seguidas audiências na governadoria, onde foram debatidas formas de investimentos em infraestrutura, saúde, segurança e educação. As comitivas do interior foram lideradas pelos prefeitos Marcela Lopes (Corguinho), Buda do Lair (Rio Negro), Odilon Ribeiro (Aquidauana), Elizangela Biazotti (Juti) e Donizete Barraco (Terenos). Na foto, comitiva de Terenos.

Foto-legenda

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários