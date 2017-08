Governo de SP esclarece edital da concessão do bilhete único

Após a publicação desta reportagem, o governo do Estado de São Paulo esclareceu que o edital conjunto do processo de chamamento a respeito da concessão da operação do bilhete único paulista será publicado amanhã, e não mais nesta segunda-feira, 28.

O governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista vão receber nos próximos 40 dias estudos sobre a concessão para a iniciativa privada da operação do sistema de bilhete único do transporte paulista, que representa um custo anual próximo de R$ 240 milhões aos cofres públicos.

O edital conjunto do processo de chamamento vai ouvir o mercado sobre os serviços que poderão ser explorados pela empresa que vencer a licitação aos usuários dos bilhetes. A concessionária, que será responsável pela gestão, operação e manutenção do sistema, não terá ingerência sobre as tarifas cobradas em trens e ônibus.

Os estudos não terão ressarcimento público e devem levar em conta ainda que os dados e informações de transporte pertencem aos poderes concedentes, assim como observar a privacidade de seus usuários.

Também não poderão ser criadas novas tarifas e a concessionária terá que se comprometer a não reduzir a capilaridade dos postos de recarga dos bilhetes. No total, o sistema que integra o transporte público municipal e estadual tem aproximadamente 15 milhões de cartões ativos e 13,6 milhões de viagens realizadas por dia.

