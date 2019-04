Governo de SP entrega mais uma estação do Metrô

A estação Campo Belo, da linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, foi inaugurada hoje (8) pelo governador João Doria. Com a entrega foi concluída a ampliação de toda a linha.



Nesta primeira semana de operação, a estação Campo Belo, localizada na Avenida Santo Amaro na esquina com a Avenida Roberto Marinho, funcionará em operação reduzida, das 10h às 15h, com cobrança de tarifa.

A partir de sábado (13), a estação passará a funcionar em horário normal, de domingo a sexta, das 4h40 à zero hora e, aos sábados, das 4h40 à 1h.



A linha 5-Lilás liga o Capão Redondo à Chácara Klabin e é composta por 17 estações, com 20 km de extensão.

A linha faz conexões com as linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô, além da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). No futuro, essa linha também deve receber conexão direta com o monotrilho da Linha 17-Ouro.

Ampliação da linha 5 – Lilás

A ampliação da linha 5-Lilás compreendeu a construção de 11,5 kms e 11 estações, entre Adolfo Pinheiro e Chácara Klabin, além da aquisição de 26 novos trens, implantação de um sistema moderno de sinalização e controle e a construção de um pátio de manutenção. Segundo o governo paulista, o investimento foi de R$ 10,1 bilhões.