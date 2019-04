Governo de SP autoriza 2 empresas a fazerem estudos para concessão de marginais

O governo de São Paulo autorizou duas empresas a realizarem estudos de viabilidade técnica e financeira para a concessão das marginais Pinheiros e Tietê. Também está incluído no pacote parte da rodovia Raposo Tavares (entre a marginal Pinheiros e o Km 34 da estrada), trecho adicionado à concessão para aumentar o apetite das empresas pelo investimento.

Ao todo, foram três interessadas. O governo de São Paulo autorizou apenas duas delas: Infra SP Participações e o grupo composto por Queiroz Maluf, ATP Engenharia C3 e Addax.

As companhias deverão fazer estudos sobre a viabilidade técnica, operacional, jurídica e econômico-financeira do projeto, que quer revitalizar, modernizar e entregar a manutenção das vias ao setor privado. As empresas têm 150 dias para apresentar a conclusão dos estudos.