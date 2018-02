Municípios de MS recebem novos caminhões da Sanesul

Os novos transportes serão utilizados pela Sanesul para manutenção de serviços e vão atender 323 mil moradores, onde há 117.700 pontos de ligações de água - Foto: Marinaldo Fernandes

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), concluiu a entrega dos 15 caminhões-caçambas basculantes para execuções de serviços da rede coletora de esgoto. A distribuição dos veículos começou em janeiro pelo governador Reinaldo Azambuja em Rio Verde de Mato Grosso, Maracaju e foi concluída pelos seus representantes em Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Ivinhema, Bataguassu, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Camapuã, Anastácio, Miranda, Ladário, Bonito e Porto Murtinho.

A entrega simbolizou a maratona de aproximadamente 3.200 km, percorridos pelas equipes da Sanesul. “Esse investimento representou um ganho institucional para a Sanesul, aproximou os nossos funcionários da sede com os parceiros locais (prefeituras) e com os servidores das localidades”, comentou o diretor financeiro da empresa, André Soukef.

Dos últimos quatro anos, a Sanesul promoveu no ano passado um dos maiores investimentos na frota e, segundo o diretor, os investimentos em infraestrutura administrativa continuam crescentes, para a empresa cumprir o seu papel e atender todas as demandas da sociedade. Cerca de 500 veículos hoje estão em condições de uso – alguns foram substituídos ou reformados – e com R$ 2,3 milhões de recursos próprios, foram adquiridos mais esses 15 caminhões. “Aumentamos a nossa frota para melhorar a prestação de serviços nas 124 localidades, onde atendemos com fornecimento de água e esgoto (68 municípios e 56 Distritos no Estado) ”, destacou o diretor André Soukef.

Os novos transportes serão utilizados pela Sanesul para manutenção de serviços e vão atender 323 mil moradores, onde há 117.700 pontos de ligações de água. “Durante a entrega dos caminhões, foi a nossa oportunidade de conhecer a realidade de cada local e trazer esse balanço para a Sanesul buscar sempre melhorias a esses municípios”, explicou o assessor da presidência Flávio César, que representou a instituição nas cerimônias dessas localidades.

Bonito e Porto Murtinho

A rota de entrega dos 15 caminhões-caçambas foi finalizada com as duas cidades turísticas de Mato Grosso do Sul, Bonito e Porto Murtinho, na última quarta-feira (7.2).

Pela manhã, o prefeito de Bonito, Odilon Arruda, o deputado estadual Felipe Orro, funcionários da Prefeitura e da Sanesul receberam o novo veículo. Já, à tarde, foi vez do prefeito de Porto Murtinho, Derly Delevatti, e dos funcionários da unidade de Porto Murtinho recepcionarem a chegada do transporte.

A gerente regional da Sanesul em Jardim, responsável pelas duas unidades, Daniela de Almeida Nantes, acompanhou os dois eventos e enfatizou a importância dos veículos na região. “Vai agilizar o nosso trabalho e garantir o serviço de qualidade”, disse.

Para o prefeito de Bonito, Odilon Arruda, o caminhão-caçamba é motivo de comemoração. “Todo instrumento é bem vindo e esse só tenho a parabenizar o Governo do Estado pela iniciativa”, afirmou o prefeito.

Em Porto Murtinho, o prefeito Derley Delevatti também agradeceu a vinda do veículo. “Será importantíssimo para o trabalho dos funcionários da Sanesul, nossos parceiros”, ressaltou.

O vereador de Porto Murtinho, professor Jayme Evandro Sanches, explicou que a cidade tem várias vias de difícil acesso e com esse transporte haverá mais agilidade na reposição dos consertos de pavimentação provocados por obras de esgoto. “Com esse caminhão, o serviço será mais ágil e seguro”, disse.