Governo de MS participa de parceria que usa nova tecnologia de combate à dengue

A aposta para vencer a guerra contra a dengue no próximo verão pode ser exatamente o mosquito Aedes aegypti. A nova tecnologia utilizando o mosquito está sendo introduzida em Mato Grosso do Sul começando por Campo Grande, numa parceria entre a Fiocruz, Ministério da Saúde e as Secretaria de Saúde do Estado e da Capital.

O coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, explica como funciona o Método Wolbachia.

A eficácia já foi comprovada em locais do Rio de Janeiro e Niterói onde houve a liberação do mosquito com a bactéria. Os primeiros resultados mostraram que a Wolbachia estava presente em mais de 80% dos mosquitos Aedes aegypti encontrados nos bairros onde os mesmos foram liberados.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação