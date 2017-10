Governo de MS doa equipamentos para hospital Soriano Correia da Silva, de Maracajú

Equipamentos em perfeito estado de conservação eram do Hospital Regional de MS

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado doou esta semana diversos equipamentos ao hospital Soriano Correia da Silva, de Maracajú. Foram entregues um mamógrafo, ventiladores de uso adulto e infantil, além de um foco cirúrgico. Nos últimos meses, os hospitais de Dourados e Corumbá também foram beneficiados.

Os materiais doados fazem parte do acervo tecnológico do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Após receber equipamentos mais modernos, o diretor-presidente do HRMS, Justiniano Vavas, recebeu o aval do governador Reinaldo Azambuja para formalizar termos de doação, com o objetivo de auxiliar no tratamento de pacientes do interior, uma vez que tudo está em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Acompanhado de autoridades do município, o prefeito de Maracajú, Maurílio Ferreira Azambuja, esteve pessoalmente assinando os termos de doação com o diretor Justiniano Vavas.

“Os equipamentos estão em perfeito estado de conservação e fazem parte do acervo tecnológico do HRMS que foram substituídos por outros mais modernos. A medida faz parte do compromisso do Governador Reinaldo Azambuja com a prestação de saúde pública. Avaliamos como de suma importância a mútua colaboração entre as entidades de saúde no compartilhamento de equipamentos, medicamentos e conhecimentos, uma vez que resultam na melhoria do atendimento assistencial de toda a população”, declarou Justiniano Vavas.

Na ocasião, os gestores puderam conhecer as instalações do Hospital regional por meio de visita guiada e trocar experiências com os administradores.

Texto: Assessoria HRMS – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Assessoria/HRMS