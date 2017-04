Governo de MS abre inscrição para credenciar docentes e instrutores para a secretaria de Saúde

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), publicou no Diário Oficial dessa terça-feira (4) o edital nº 001/2017 de abertura das inscrições para credenciar docentes e instrutores. Conforme o documento, docentes, orientadores e instrutores serão credenciados para participação em programas e projetos, conforme as necessidades da Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/SES.

São diversas vagas em diferentes áreas como arquitetura, contabilidade, medicina, enfermagem, direito, conselheiro de saúde, fisioterapia, letras, matemática, nutrição, odontologia, psicologia, pedagogia, entre outras. A lista completa pode ser acessada a partir da página 5.

As inscrições estarão abertas no período de 24 a 27 de abril de 2017, no horário de 8h às 14h, na sede da Escola Técnica do SUS Professora Ena de Araújo Galvão, localizada na rua Filinto Muller, 1480 Vila Ipiranga. O edital estará disponível nos sites da SES, da Escola Técnica e da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários