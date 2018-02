Governo de Mianmar sofre ataques com bombas; um policial ficou ferido

Três bombas explodiram neste sábado em Sittwe, capital do Estado de Rakhine, em Mianmar. Os explosivos tinham como alvo edifícios usados por órgãos e autoridades do país - um deles foi colocado em frente à residência de um integrante do alto escalão do governo, segundo fontes locais. Um dos dispositivos deixou um policial ferido. Outros três acabaram não explodindo.

A população de Mianmar é majoritariamente budista e as ações militares contra a minoria muçulmana Rohingya contam com respaldo popular. Os Rohingya vivem em campos de refugiados fora da Sittwe, onde parte dos budistas também reside. Desde agosto, cerca de 700 mil Rohingya tiveram de abandonar cidades de Rakhine e vilas para escapar da violência militar na região. Fonte: Associated Press.