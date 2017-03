Governo dá inicio aos trabalhos para revitalização do Núcleo Industrial do Indubrasil

Campo Grande (MS) – O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck e o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, estiveram na manhã de hoje no Núcleo Industrial do Indubrasil, em Campo Grande, para verificar as condições do local e dar início ao projeto de revitalização de toda a área, que inclui obras de drenagem, asfaltamento e fluxo de veículos, atendendo a todos os empreendimentos do local.

Os secretários foram acompanhados por técnicos da Agesul e da empresa já contratada para fazer as obras. A visita ocorre imediatamente após o encontro do governador Reinaldo Azambuja com o presidente da ADM América do Sul, Scott Fredericksen e executivos da multinacional. No encontro, o governo se comprometeu em realizar as adequações necessárias no núcleo do Indubrasil para que a ADM inicie a operação de sua nova indústria na Capital no segundo semestre deste ano, o investimento é de R$ 610 milhões e será a maior fábrica de proteína texturizada de soja da América Latina.

Os recursos para a obra no Núcleo Industrial do Indubrasil estão garantidos pelo FAI (Fundo de Apoio à Industrialização), gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade). A previsão é de que os trabalhos iniciem nas próximas semanas.

Fotos: Nolli Corrêa/Semade

