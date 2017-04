Governo da França manipula corrida eleitoral, diz Fillon

O candidato conservador francês François Fillon denunciou o que considera "manipulações" do governo socialista na campanha presidencial. Na avaliação dele, o atual do governo do presidente François Hollande busca retirá-lo da disputa.

O conservador e sua mulher enfrentam acusações em uma investigação de que Fillon teria dado à esposa um emprego quando era deputado, levando-a a conseguir pagamentos sem executar os serviços correspondentes. "Se eu tivesse qualquer dúvida sobre minha culpa, não seria candidato", afirmou.

Fillon disse que cometeu um erro quando disse inicialmente que retiraria sua candidatura se acusado e sugeriu que o governo construiu um caso contra ele a partir de nada. O escândalo tem prejudicado o desempenho do candidato nas pesquisas para a eleição, que terá primeiro turno em 23 de abril e o provável segundo turno em 7 de maio. Fonte: Associated Press.

