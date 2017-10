Governo da Espanha convoca reunião de emergência sobre Catalunha nesta 4ª feira

O governo da Espanha vai realizar na quarta-feira uma reunião de emergência do gabinete, depois de legisladores da Catalunha firmarem o que chamaram de "declaração de independência" do país.

Coube à vice-primeira-ministra, Soraya Sáenz de Santamaría, o anúncio em Madri da reunião, poucas horas depois de o presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, discursar no parlamento em Barcelona. O separatista defendeu a independência, mas suspendeu "por semanas" o efeito de plebiscito para negociações com Madri.

De acordo com Soraya Sáenz, o governo espanhol não tem ânimo de dialogar com o líder separatista. "Ele não sabe onde está, para onde vai e nem para onde quer ir", atacou.

A reunião do gabinete do governo espanhol ocorrerá na quarta-feira às 4h (de Brasília, 9h em Madri). Está previsto também um discurso do premiê Mariano Rajoy no parlamento à tarde. Fonte: Associated Press.

