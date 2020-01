Governo dá dicas sobre autenticidade da guia de pagamento do IPVA 2020

Caso ainda esteja com dúvida, o contribuinte pode acessar a página de Autoatendimento no site www.sefaz.ms.gov.br ou procurar a Unidade de Fiscalização do IPVA para atendimento presencial. - (Foto: Divulgação)

Assim, como todo começo de ano os proprietários de veículos automotores já se programam para fazer o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), também é comum circularem pelas redes sociais informações de pessoas que afirmam ter recebido boletos falsos para pagamento do tributo. Pensando nisso, o Governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda (Sefaz), dá algumas dicas para que fique mais fácil atestar a autenticidade das guias.

A forma correta de conferir se o canhoto que você recebeu é de fato verdadeiro leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do documento. A parte frontal possui: Janela com informações, instruções e verificação de autenticidade, além de informações sobre a Notificação para pagamento do IPVA, prazo de impugnação, opções de pagamento do imposto, como obter segunda via, onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar pagamentos em atraso, e conferência do Documento. Na sequência, há uma mensagem do Governo de MS, seguida da janela com dados do destinatário que contém o nome do contribuinte e o endereço de correspondência. Ao lado, tem uma janela para uso dos correios: que contém campos para justificativa do motivo da não entrega da correspondência, além da data e assinatura do responsável.

O verso do documento possui 6 canhotos, destinados ao pagamento do imposto. Um para quem deseja pagar à vista com 15% de desconto, até dia 31 de janeiro. E outros 5 para quem optar por pagar parcelado. Os canhotos possuem código do tributo, ano de referência, e número do documento. Além dos canhotos, uma janela apresenta os dados do veículo, como data de vencimento das parcelas, valor de cada uma delas, e espaço para autenticação dos pagamentos efetuados pelo contribuinte.

Caso ainda esteja com dúvida, o contribuinte pode acessar a página de Autoatendimento no site www.sefaz.ms.gov.br ou procurar a Unidade de Fiscalização do IPVA para atendimento presencial. O endereço é avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 858 – Centro, Campo Grande – MS, e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A Sefaz também oferece atendimento pelos telefones: (67) 3316-7534 / 3316-7541.