Governo da Catalunha se reúne e planeja declaração de independência da Espanha

O governo da Catalunha se reúne a portas fechadas nesta segunda-feira para discutir os próximos passos em seu plano de declarar a secessão da Espanha, após um plebiscito na região ser marcado pela violência policial. Autoridades regionais afirmaram que a votação mostrou que a maioria dos catalães defendem a separação. O governo da Espanha insiste que o processo foi ilegal e portanto não tem validade.

O plebiscito e o impasse subsequente levaram a Espanha e a Catalunha mais próximas de uma disputa, já que cada lado afirma que não cederá. O presidente catalão, Carles Puigdemont, comanda a reunião de gabinete, que deve avaliar se será feito um pedido ao Parlamento regional por um voto de uma declaração de independência ainda nesta semana.

O premiê espanhol, Mariano Rajoy, se reúne com lideranças do governista Partido Popular, antes de convocar uma reunião no Parlamento para discutir como confrontar a crise mais séria em décadas no país. Ele também convocou a oposição para discutir o quadro. Fonte: Associated Press.

