Governo cumpre 13% da meta prevista no Minha Casa, Minha Vida

Do total de 493.959 unidades habitacionais previstas para serem construídas pelo governo federal, somente 22.222 foram destinadas a famílias categorizadas na Faixa 1 ou seja, que possuem renda mensal de até R$ 1,8 mil.

A informação oficial veio por meio do Ministério das Cidades e os números representam 13,07% do planejamento anual em 2017.

Entretanto, o que causa estranheza é a retomada das contratações dos projetos de construção no início de 2018, com projeção de chegar a 130 mil unidades contratadas até dezembro.

A fim de conseguir isso, a equipe responsável está acelerando os contratos já iniciados e deve dar prioridade aos projetos de maior qualidade para evitar interrupção das obras por falta de licenças.

A análise feita pelo jornal Valor Econômico aponta ainda que a meta inicial era de 170 mil unidades, porém, por falta de recursos 2017 o programa se distanciou gradualmente das famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, para se concentrar em operações onde há algum financiamento.

O Minha Casa, Minha Vida prevê um subsídio maior quanto menor for a renda da família. No ano passado, o governo fixou uma meta de contratação de 610 mil unidades, sendo 170 mil destinadas à faixa 1 (27,8% do total) e 400 mil para a faixa 2 e 3 (65%). Em edições anteriores do programa, a meta era mais concentrada para atendimento da faixa 1.

A secretária nacional de Habitação, Maria do Socorro Gadelha Campos Lira, disse que 130 mil moradias estão previstas para a faixa 1 neste ano e 50 mil serão destinadas aos trabalhadores rurais.

Desde 2015, segundo ela, não há seleção de projetos para atendimento das pessoas que vivem no campo. O processo de contratação dos imóveis, afirma Maria do Socorro, está sendo revisto para que a divulgação das seleções dos projetos seja periódica e mais célere.