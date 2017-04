Governo convoca para inspeção médica e posse aprovados em concurso da Agepen

Campo Grande (MS) – Por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o Governo de Mato Grosso do Sul convocou para inspeção médica e posse 200 candidatos aprovados no concurso de 2016 da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Os selecionados irão ocupar vagas de agentes penitenciários.

Assinado pelo secretário Carlos Alberto de Assis (SAD), o documento de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta terça-feira (11). Datas, horários e locais da realização das inspeções e assinaturas dos termos de posse estão divulgados a partir da página 2 do DOE-MS. Clique aqui para conferir.

Cronograma de nomeação

O governador Reinaldo Azambuja divulgou na semana passada um cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no último concurso da Agepen. Duzentos foram nomeados aos cargos efetivos em 6 de abril, 120 serão nomeados em meados de maio e outros 99 serão convocados assim que as horas extras deixarem de ser praticadas pela Agepen.

Ao todo, 419 candidatos aprovados em todas as fases do concurso irão compor o quadro de pessoal da Agepen.

Segundo o secretário, José Carlos Barbosa, os novos funcionários da Agepen irão atuar na Capital e no interior do Estado, “tanto na função operacional quanto no administrativo”. Para ele, a convocação dos aprovados no concurso revela que Mato Grosso do Sul, mesmo vivendo em um cenário catastrófico da economia nacional, investe nos recursos humanos da Segurança Pública.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

