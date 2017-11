Governo convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Sejusp

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24.11), o edital convocando os aprovados no processo seletivo simplificado para atuar como servidor temporário do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (IIGP) para comparecerem, exclusivamente, na quarta-feira (29.11), às 8h, na sede da Sejusp, para entrega de documentação e efetivação da contratação.

Os candidatos devem levar os seguintes documentos (originais e cópia) para conferência:

– Documento de Identidade (RG);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Comprovante de Escolaridade de Nível Médio;

– Comprovante de Residência;

– Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

– Cadastramento no PIS/Pasep;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Certidão de nascimento dos filhos dependentes;

– Certificado militar, quando couber;

– Declaração de acumulação de cargos;

– Comprovante de tipagem sanguínea;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página onde consta o número, identificação do trabalhador e foto);

– Foto 3×4;

– Atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício das funções;

– Comprovante de Conta Corrente – Banco do Brasil.

É importante lembrar que aqueles que não comparecerem no local, data e horários marcados serão excluídos do processo seletivo. Após a contratação, os candidatos deverão comparecer à reunião técnica a ser realizada na sede da Sejusp, também no dia 29 de novembro, às 14h.

A Secretaria está localizada na avenida do Poeta Manoel de Barros, s/nº, Bloco VI, Parque dos Poderes, em Campo Grande. Mais informações pelo fone (67) 3318-6700.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues