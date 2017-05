Governo convoca candidatos aprovados em concurso da Fundação de Saúde

O governo do Estado convocou nesta quinta-feira (18), em um edital publicado no Diário Oficial dosEStado, os 14 profissionais aprovados em concurso público da Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) para passarem por inspeção médica.

Os convocados deverão comparecer na sede da Funsau com trajes de banho, carteira de identidade e munidos de exames originais exigidos pelo órgão.

Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 dias da data da inspeção médica. As inspeções serão realizadas em dois dias, em 31 de maio e 1º de junho.

Para conferir os nomes dos profissionais convocados e os documentos exigidos acesse o Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, no endereço http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9411_18_05_2017

