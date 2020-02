Governo convoca aprovados para Cursos de Formação de Oficiais da PM e Bombeiros

Nesta quinta-feira (20), foram publicados três editais referentes a convocação dos aprovados para os Cursos de Formação de Oficiais Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar e também para Oficiais de Saúde da Polícia Militar e CBMMS - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (20), foram publicados três editais referentes a convocação dos aprovados para os Cursos de Formação de Oficiais Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar e também para Oficiais de Saúde da Polícia Militar e CBMMS.

Os candidatos relacionados para efetuarem a matrícula no Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde da Polícia Militar devem se apresentar no dia 05 de março de 2020, às 07h30, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CEFAP, que está localizado na Rua Maria Luiza Spengler, nº 240, bairro Ana Maria do Couto.

Já os candidatos aprovados em todas as fases e convocados para a matrícula no Curso de Formação de Oficiais Especialistas e Oficiais de Saúde do CBMMS deverão se apresentar no dia 28 de fevereiro de 2020, às 07h30, na Academia de Bombeiros Militar – ABM, localizado na Rua José Antônio, nº 1968, Centro.

Os candidatos aprovados para o ingresso no quadro de Oficiais Especialistas foram relacionados para os seguintes cargos: Análise de Sistemas/Ciência da Computação/ Engenharia da Computação; Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo; Direito Especialista; Educação Física; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Mecânica; Pedagogia e Serviço Social.

Para realizar a matrícula nos Cursos de Formação, os candidatos deverão entregar cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos constantes no Edital, acompanhados dos respectivos originais. Cabe salientar que as matrículas para os Cursos de Formação da CBMMS serão presenciais, não podendo ser realizadas por meio eletrônico ou por terceiros.

Todos os formulários citados estarão disponíveis até 24 horas após a publicação dos três editais nos sites www.pm.ms.gov.br e www.bombeiros.ms.gov.br, nos botões “Inscrições/Matrícula DRSP” e “Inscrições/Matrículas DEIPE”, ambos dispostos no canto inferior de cada página.

Além das convocações, também foi publicada a relação das matrículas deferidas e indeferidas dos candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros de MS. O prazo recursal para os indeferimentos estará aberto até às 13h do dia 20 de fevereiro de 2020.

Os editais completos estão disponíveis na edição nº 10.098 do Diário Oficial do Estado, páginas 69 a 87.