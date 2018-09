Governo convoca aprovados em concurso da Agepen para Prova de Títulos e curso de Formação Penitenciária

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado convocou 27 candidatos aprovados no concurso público da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para realizarem a Prova de Títulos e a matrícula no Curso de Formação Penitenciária. A divulgação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (17.9) e a medida ocorre em cumprimento a decisões judiciais.

Segundo a publicação realizada pelas Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os candidatos deverão entregar pessoalmente, ou postar via Sedex, o formulário da relação dos títulos e a cópia dos documentos autenticados, exclusivamente, na segunda-feira (24.9).

Os títulos devem ser entregues na SAD, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº bloco I, no Parque dos Poderes. O horário de atendimento é das 8h às 13h.

A Prova de Títulos tem caráter classificatório e corresponderá ao total de 10 pontos, que serão somados à pontuação obtida na Prova Escrita. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo disponível no DOE a partir da página 5.

Curso de Formação Penitenciária

Na última semana, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD e da Sejusp, também convocou a segunda turma de candidatos aprovados no concurso da Agepen para realizarem a matrícula no Curso de Formação Penitenciária. A publicação foi divulgada no DOE de sexta-feira (14.9). As matrículas serão realizadas de 24 a 26 de setembro.

O “XXXVII Curso de Formação para Agente Penitenciário” é realizado nas dependências da Escola Penitenciária (Espen) e representa mais uma fase do concurso, com caráter classificatório e eliminatório.

Nesta segunda etapa, 279 alunos serão capacitados e as aulas terão início no dia 22 de outubro. A primeira turma iniciou o curso no dia 10 de setembro. Ao todo, serão incorporados aproximadamente 560 novos servidores no quadro de pessoal da Agepen.

Os formulários necessários para realizar a matrícula estão disponíveis no site da Agepen. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo disponível na edição nº 9.741 a partir da página 2.

Os alunos do Curso de Formação Penitenciária terão aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Após a fase teórica, serão direcionados para atividades práticas, com o estágio supervisionado.

Texto e foto: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)