Governo convoca 90 candidatos ao cargo de Delegado de Polícia para entrevista pessoal

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (31) convoca 90 candidatos que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para preenchimento de formulário de investigação social e entrevista pessoal.

A fase VII do concurso será realizada entre os dias 20 e 23 de fevereiro na Academia de Policia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). Os candidatos deverão se apresentar conforme data e horários especificados em edital, com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documento de identificação com foto.

Na data especificada os candidatos passarão por duas etapas, sendo a primeira, a etapa de preenchimento do formulário para investigação social e entrega de documentos, seguida da etapa de entrevista pessoal, que será realizada pela Comissão de Investigação Social.

Deverão ser apresentados os originais das certidões cíveis e criminais das Polícias Federal e Estadual, bem como das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar, certidões dos cartórios de protesto de títulos, dos locais onde o candidato residiu nos últimos cinco anos. E a declaração de idoneidade de três autoridades atuantes em carreiras jurídicas.

O candidato que porventura deixar de comparecer nas datas e horários especificados, deixar de apresentar os documentos exigidos, apresentar documentos e certidões falsas ou rasurados e inelegíveis, será eliminado do concurso. A publicação do resultado preliminar esta prevista para ocorrer no dia 21 de fevereiro.

Para o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, esse é mais um concurso conduzido pela atual gestão com transparência e responsabilidade. “Estamos caminhando para a fase final do concurso, que tem o curso de formação como ultima fase do cronograma. Falta pouco para que tenhamos 30 novos Delegados aptos para atuar em Mato Grosso do Sul” pontuou Assis.

Além do titular da SAD, assinam a publicação nº 9.586 do DOE, o Secretário de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira, e o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes.

