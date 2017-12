Governo convoca 1.038 candidatos ao cargo de Agente de Polícia para teste físico

A avaliação de aptidão física compreende a terceira fase do certame para as funções de Escrivão e Investigador, e será realizada no último final de semana de janeiro de 2018, em Campo Grande, no complexo do Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian. - Foto: David Majella

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), convoca para o exame de aptidão física, 1.038 candidatos que concorrem ao cargo de Agente de Polícia judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O edital consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13.12).

A avaliação de aptidão física compreende a terceira fase do certame para as funções de Escrivão e Investigador, e será realizada no último final de semana de janeiro de 2018, em Campo Grande, no complexo do Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.

O exame será dividido em duas etapas. No primeiro dia serão realizados os testes de flexão, salto e abdominais, às 13 horas na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). O segundo dia será reservado para o teste de corrida, às 7 horas em frente à SAD. Ambos no horário de MS.

O resultado da avaliação será expresso pelo conceito “apto” ou “inapto”. Conforme o edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o teste subsequente. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou não comparecerem às avaliações.

Diferente do publicado hoje, a avaliação física será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro. De acordo com a Comissão Organizadora, houve uma falha técnica , que será retificada no DOE desta quinta-feira (14.12).