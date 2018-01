Governo concretiza compromisso e promove mais de 5 mil servidores da educação

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, aponta que a medida é resultado de planejamento e levantamento das demandas das carreiras realizado desde o inicio da gestão por meio do Fórum Dialoga - Foto: David Majella

O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26) a promoção funcional de 5.082 servidores da educação básica e magistério. A medida cumpre a política de governo de priorizar a valorização das carreiras.

Professora por formação, a governadora em exercício Rose Modesto destaca a valorização do profissional da educação como um grande avanço. “Há várias formas de o governo reconhecer o que o servidor público faz pelo Estado, e a promoção vem nesse sentido. Sem dúvidas, as progressões funcionais dizem muito da preocupação do nosso governo com a valorização dos profissionais e, consequentemente, com a qualidade do ensino e do trabalho desenvolvido. Servidor incentivado, recebendo salário em dia, e com planejamento de carreira, apresenta ótimos resultados, onde todos saem ganhando” enfatizou Rose Modesto.

A ação gera um impacto financeiro mensal de R$ 1,3 milhão na folha de pagamento, e beneficia com a promoção funcional: 2.872 profissionais administrativos da educação básica, 2.201 professores do magistério, seis profissionais regentes da educação básica, e três magistério regente funcional.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, aponta que a medida é resultado de planejamento e levantamento das demandas das carreiras realizado desde o inicio da gestão por meio do Fórum Dialoga. “No atual cenário político e econômico do país, é preciso ter responsabilidade para administrar. E isso o governador Reinaldo Azambuja tem feito em todas as áreas. E agora cumpre mais uma etapa do compromisso feito com os servidores. Iniciamos as promoções com o grupo da educação. As progressões e promoções das demais carreiras serão publicadas nos próximos dias” pontuou Assis.

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, destacou a importância do diálogo permanente para atendimento das demandas da categoria. “Marca um ponto positivo. A atual gestão esta cumprindo o que foi acordado, e o importante é isso, o governo cumprir com a categoria. Essa é mais uma etapa vencida” ressaltou o presidente da Fetems.

Para o presidente do Sindicato dos Funcionários Administrativos da Educação (Sinfae), Abrão dos Santos Meirelles, essa é uma grande conquista para os servidores. “Hoje é um dia de comemoração para nós administrativos da educação. Pois essa é uma luta permanente. Prova de que este é um Governo sério, responsável, e comprometido com o servidor” destacou Abrão.

Os atos podem ser conferidos nas paginas 27 à 53 da edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial do Estado (DOE).